Rapid-Fans: „ÖFB ist lächerlicher denn je“

Bei einem Fußballkongress am Mittwoch forderte Rangnick regelmäßige Auftritte der österreichischen Auswahl in der Rapid-Heimstätte, die in internationalen Partien etwa 24.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fasst. Vor dem Anpfiff der Cup-Partie gegen WAC haben die Hütteldorfer auf diesen eher „wahnwitzigen“ Vorschlag mit einem Transparent ironisch reagiert und bezeichnen den ÖFB als „fannahe“ und „lächerlicher denn je“.