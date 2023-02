Der Viertelfinal-Hit WAC vs. Rapid LIVE ab 18 Uhr

Daher könnte in Wolfsberg der gelernte Zentrumsspieler Moritz Oswald als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen. „Er kann laufen wie ein Hund und ist schnell wie ein Pferd. Außerdem ist er ein guter Fußballer“, sagte Barisic über Oswald. Die triste Bilanz in Auswärtspartien gegen den WAC - der SK Rapid schaffte in Wolfsberg in 21 Pflichtspielen nur vier Siege - ist dem Trainer bewusst. „Wir wissen, dass wir uns in der Vergangenheit dort oft schwergetan haben, doch das Spiel beginnt bei 0:0. Die Chancen sind gleich verteilt.“