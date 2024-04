„Das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen“

„Müssen wir schleunigst wieder abstellen“

Drei Punkte Vorsprung auf Wolfsberg sind es damit nur noch in der Tabelle. Der Spielraum für weitere Aussetzer ist bei der Austria also wieder deutlich kleiner geworden. Coach Wimmer analysiert: „Wir haben in Tirol ein bisschen viel vermissen lassen in Sachen Bereitschaft, Zweikampfverhalten, Präsenz bei zweiten Bällen. Das müssen wir schleunigst wieder abstellen!“