ÖFB-Cup: LASK gegen Austria Klagenfurt, ab 18 Uhr

Die Partie wird in der Raiffeisen Arena in Pasching stattfinden. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit gewann der LASK beide Begegnungen mit den Kärntnern 3:1. In der Saison 2020/21 setzten sich die Linzer im Cup-Viertelfinale mit einem 5:3 nach Verlängerung gegen Klagenfurt durch.