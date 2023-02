Hunderte Pflegerinnen „schwarz“ vermittelt

Eine steirische Pflegeagentur soll 243 Betreuerinnen ohne Gewerbeberechtigung und Sozialversicherungsmeldung an Familien vermittelt haben. Am Donnerstag standen der Geschäftsführer und seine „rechte Hand“ in Graz wegen organisierter Schwarzarbeit und schweren Betrugs vor Gericht. Sie beteuern, nur aus Personalmangel so gehandelt zu haben.