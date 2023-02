Auto zerfetzt! Renn-Jungstar stirbt mit 17 Jahren

Speziell in der „NASCAR Mexico Challenge Series“, in der Federico Gutiérrez in der vorigen Saison zum „Rookie Of The Year“ gewählt worden war, ist die Bestürzung nun groß. „Wir sind am Boden zerstört wegen des Verlusts unseres Freundes und Fahrers Federico Gutiérrez. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei der Familie Gutiérrez.“