Schlägerei ums Handy: Wienerin (16) fast blind

Künstliche Fingernägel, dicke falsche Wimpern, jede Menge Make-up. So erschienen die beiden blonden Damen in Wien vor Gericht. 17 und 19 Jahre jung, Cousinen. Angeklagt wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen und Nötigung. Die Staatsanwältin wirft ihnen vor, am 3. April auf dem Parkplatz eines Supermarktes in einem Außenbezirk eine Arbeitskollegin (16) zusammengeschlagen zu haben. So heftig, dass diese nun am rechten Auge beinahe blind ist, nur noch 20 Prozent Sehkraft hat.