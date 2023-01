Österreicher feuert Coach und übernimmt Traineramt

Günther Gorenzel ist ab sofort auch als Interimstrainer des deutschen Fußball-Drittligisten 1860 München tätig. Der Tabellensechste trennte sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden am Montagabend von Coach Michael Köllner, wie der Klub am Dienstag verlautete. Nun soll vorerst der seit Februar 2019 als Sport-Geschäftsführer werkende 51-jährige Steirer Gorenzel in Doppelfunktion den Club zurück auf die Siegerstraße führen.