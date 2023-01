Nächstes „blaues Wunder“ am 5. März in Kärnten?

Die FPÖ geht bei der Landtagswahl in Niederösterreich erstmals als zweitstärkste Partei hervor. Mit einem Zuwachs von 9,43 Prozent ziehen sie klar an der SPÖ vorbei. Doch die nächsten Wahlen lassen nicht lange auf sich warten. Bereits am 5. März wählt Kärnten den Landtag. Wird es auch dort ein „blaues Wunder“ geben? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!