NÖ-Wahl brachte gleich 5 historische Momente

SPÖ Niederösterreich vor Personaldebatte

Die zweite große Verliererfarbe ist Rot. SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl vermochte es nicht, im Gegensatz zur FPÖ, den Themen-Bonus auf den Boden zu bringen. Die SPÖ kommt nur auf 20,6 Prozent, verliert den zweiten Platz. Der erfolglose Spitzenkandidat Schnabl will keine Personaldebatte, er will offenbar den Sesselkleber spielen. „Er krallt sich jetzt natürlich an seinem Sitz fest, aber es wäre absurd, wenn es keine Personaldebatte gäbe“, so Hofer. Auch für die ÖVP wäre es leichter, ein Arbeitsabkommen zu schaffen, wenn Schnabl zurücktritt.