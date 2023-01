Starautor öffnet Türen: So lebt Thomas Brezina

Mit seinem aktuellen Buch „Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will“ in der Hand öffnete uns Thomas Brezina seine Haustüre. Anlässlich seines 60ers dürfen wir den Erfolgsautor, der zwischen Wien und London lebt, in seiner Austro-Villa besuchen. Ein Architekten-Traum seiner Mutter, den der Autor übernommen und mit viel Liebe zum Detail in eine „Villa Kunterbunt“ verwandelt hat.