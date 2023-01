Skitourengeherin bei Lawinenabgang schwer verletzt

Bei Sprung schwer verletzt

Zu einem schweren Skiunfall kam es indes auch in Haus im Ennstal. Ein 19-Jähriger Skifahrer aus dem Bezirk Liezen war gegen Mittag mit Skiern im freien alpinen Gelände östlich des Hauser Kaiblings unterwegs. Als der Freerider über einen Baumstumpf sprang, prallte er bei der Landung mit dem Rücken gegen einen harten Gegenstand, vermutlich einen Ast. Der Skifahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ebenfalls per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.