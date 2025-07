Grand Prix in Spielberg: 22 Anzeigen, 3 Festnahmen

Beim Formel-1-Grand-Prix-Wochenende in Spielberg hat die Finanzpolizei bei Kontrollen etwa 150.000 Euro an Abgabenrückständen eingetrieben und drei illegal aufhältige Personen festgenommen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums. Hinzu kamen 22 Anzeigen. Betroffen waren vorwiegend Security-Unternehmen.