Alkoholisierter Raser kam von „Führerschein-Feier“

Gegen 00.20 Uhr fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung ein Pkw auf, der auf der Packerstraße B70 aus Richtung Voitsberg in Richtung Graz fuhr. Die Streife nahm sofort eine Nachfahrt auf, bei der in den sogenannten „Kremser Reihen“ eine Geschwindigkeit des Pkws von 162 km/h gemessen wurde. In diesem Bereich gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.