Wintertourismus holt trotz Schneemangel auf

Spätes Saisonende geplant

Besonders der Dezember hat deutliche Zugewinne gebracht. Insgesamt wurden rund 187.700 Gäste (+65,9 Prozent) und 651.700 Übernachtungen (+33,9 Prozent) gezählt. Da verwundert es wenig, dass Tourismus-Chef Christian Schützinger von einem „durchaus erfreulichen Start in die Wintersaison“ spricht - und das „trotz der nicht ganz einfachen Bedingungen in den Skigebieten“. Zudem verweist er darauf, dass die laufende Saison noch lange nicht zu Ende sei. Der Ostermontag fällt heuer auf den 10. April. In den Skigebieten Silvretta Montafon und Golm beispielsweise wird mit einem Saisonende am 16. April gerechnet, eine Woche länger sollen die Lifte in Lech und Zürs laufen, erklärt Schützinger.