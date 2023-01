Stadlober in Frankreich Massenstart-Achte

Die Salzburgerin startete in Abwesenheit der Weltcupführenden Tiril Udnes Weng engagiert und führte das Rennen zeitweise sogar an. Nach etwa der Hälfte des Wettkampfs setzte sich mit Andersson und Niskanen ein starkes Duo vom Rest des Feldes ab. Stadlober hielt sich danach bis zuletzt in einer mehrköpfigen Verfolgergruppe und überquerte am Ende mit einem Rückstand von 2:13,8 Minuten die Ziellinie.