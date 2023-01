Mikaela Shiffrin: „Nicht für möglich gehalten!“

“Will einfach nur gut fahren“

Denn vor 12 Jahren gab sie in Spindlermühle als 15-Jährige ihr Weltcup-Debüt - und gestern gewann die US-Ikone im nordtschechischen Ski-Ressort den ersten von zwei Slaloms. So könnte sie heute Stenmarks 86-Siege-Rekord egalisieren und zudem schon die kleine Kugel fixieren. „Ich will einfach nur gut fahren, fühle mich glücklich hier. Auch wenn bei meiner Premiere und 2019 beim letzten Rennen mein Papa noch dabei war - er fehlt mir“, erzählte Shiffrin, vor vier Jahren ebenfalls Slalom-Siegerin. Und: „Die Unterstützung hier ist kaum zu glauben“, dankte sie den 9700 Fans, die vor allem Slowakeis Ski-Queen Petra Vlhova (wurde Vierte) frenetisch anfeuerten.