Slalom der Damen in Spindlermühle ab 9.30 Uhr LIVE

Shiffrin verließ Spindlermühle damals um eine wertvolle Erfahrung reicher. „Das ist vielleicht die erste Lektion, die ich gelernt habe: Wir reden nicht darüber, was hätte passieren können, sondern darüber, was tatsächlich passiert ist“, erklärte die 27-Jährige. „Eine Zeit lang dachte ich: Ich hätte dies und das geschafft, wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte. Aber das habe ich nicht. Nach dieser Regel habe ich den Rest meiner Karriere gelebt: Egal, was hätte passieren können, ich konzentriere mich auf das, was passiert ist. Und lerne daraus, um zu sehen, was ich in Zukunft verbessern kann.“