Salzburgs Jazzit macht eine Verjüngungskur

Die nächste Generation steht in den Startlöchern. Das Jazzit will nicht nur seinen Vorstand Stück für Stück verjüngen, auch bei der Künstlerischen Leitung und Geschäftsführung ist es Zeit für einen Generationenwechsel. Wie berichtet übergibt Andreas Neumayer nach 33 Jahren als Chef des Hauses im Sommer endgültig den Staffelstab an Jürgen Vonbank. „So ein Übergang ist eine anspruchsvolle Sache, wenn es davor Pioniere gab, die das Haus und die Szene Jahrzehnte lang geprägt haben. Um die unterschiedlichen Ansprüche von den Internen und auch vom Publikum zu erfüllen, muss man früh anfangen mit der Suche“, sagt der Vorstand beim Pressegespräch. Von anfangs zwölf Bewerbern fiel vergangenen Juni dann die Entscheidung auf den 34-jährigen Jürgen Vonbank. „Weil er nach innen wie außen Kompetenz vermittelt und Sicherheit ausstrahlt“, so die Begründung.