Franz Tost: „Er hätte der neue Held werden können“

„Ich hätte ihn gerne bei AlphaTauri gesehen, und zwar nicht wegen des Namens, sondern weil ich an sein Talent und seine Fähigkeiten glaube. Denn man gewinnt nicht einfach so die Formel-3- und Formel-2-Meisterschaften. Aber am Ende hat es leider nicht geklappt.“ Ferrari verhinderte einen Wechsel zur Konkurrenz. Wenige Tage später kündigten die Italiener den Juniorvertrag mit Schumacher. Nyck de Vries bekam dann den Platz an der Seite von Yuki Tsunoda für die kommende Saison.