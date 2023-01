Verstappen gegen Perez: Der Streit spitzt sich zu

„Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu“, hatte Verstappen in Brasilien gefunkt. Hätte er Perez damals vorbeifahren lassen, wären die Chancen gut gestanden, dass der Mexikaner die Saison auf dem zweiten Platz beendet. Die Hilfe blieb ihm allerdings verwehrt, am Ende durfte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc über den Vizeweltmeistertitel freuen.