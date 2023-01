Altach-Leihe beendet: Tibidi wechselt in Ligue 1

Tibidi war im Sommer nach Altach gewechselt und konnte mit fünf Toren und einem Assist in 18 Pflichtspielen Werbung in eigener Sache machen. Sein Leihvertrag wäre noch bis Saisonende gelaufen. In Stuttgart wird der 19-jährige Offensivspieler aber in Zukunft nicht zu sehen sein. Der deutsche Bundesligist gab den französischen U20-Teamspieler fix an den französischen Erstligisten Troyes ab. Beim Tabellen-14. der Ligue 1 unterschrieb Tibidi einen bis Sommer 2027 gültigen Vertrag.