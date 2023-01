Dänemark und Frankreich erreichen das WM-Finale

Die Dänen hatten auf dem Weg zum dritten WM-Titel in Serie nach 2019 und 2021 zuvor in Danzig vorgelegt. Dies trotz einer kleinen Schwächephase, in der die zumeist souverän voranliegenden Skandinavier in der zweiten Hälfte fast neun Minuten lang kein Tor erzielten. Die Spanier - 2018 und 2020 jeweils Europameister - kamen da bis auf ein Tor heran. In der Schlussphase straffte sich Dänemark jedoch wieder und traf viermal nacheinander - die Vorentscheidung.