Harte Lebensentscheidung bei schwerkrankem Hund

Buch als Hilfe für alle in einer ähnlichen Situation

Um alles zu verarbeiten, schrieb Baumgartner ihre Geschichte nieder und veröffentlichte es im Eigenverlag. Dabei gibt sie auch Persönliches preis und möchte so Menschen in ähnlichen Lagen helfen: „Leute sollen sich dadurch nicht blöd vorkommen. Man tut sich auch nicht leicht, darüber zu sprechen.“ Sie konnte dies während der Trauer und des Schreibens mit ihrer Patentante und Schwester. Auch die Tierbestattung, die es in Lienz seit Kurzem gibt, hätte ihr helfen können, ist sie sicher.