Kärnten ist Schlusslicht bei neuen Ärzte-Gehältern

Mit 1. Jänner 2023 wurde das Gehalt von Ärzten in Landesspitälern österreichweit um 7,15 Prozent erhöht. Nur in Kärnten tritt die Steigerung erst mit 1. Juli in Kraft. „Bei der aktuell hohen Inflation von 8,6 Prozent kann das doch nicht als Erfolg gewertet werden, zumal diese Erhöhung erst mit Mitte des Jahres in Kraft tritt,“ sagt Ärztekammer-Präsident Markus Opriessnig.