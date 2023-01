Claudia Effenberg fliegt aus dem Dschungelcamp

Lucas Cordalis sorgte für Streit

Dass das mittlerweile gar kein so großes Thema mehr ist, liegt vor allem an Sänger Lucas Cordalis, Model Papis Loveday und Reality-Darsteller Gigi Birofio. Die drei Männer gerieten in der Sendung am Donnerstag aufs Heftigste aneinander und schoben damit alle anderen Zwistigkeiten in den Hintergrund.