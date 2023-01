Faktisches Verbot für russisches Exilmedium Meduza

„Ausländische Agenten“

Im April 2021 hatte das russische Justizministerium Meduza bereits als „ausländischen Agenten“ eingestuft und so dessen journalistische Arbeit erschwert. Das beliebte russischsprachige Online-Portal war im März 2014 gegründet worden. Inzwischen liegt der Sitz von Meduza in Lettland, um staatlicher Zensur zu entgehen. In Artikeln von Meduza wird weitreichende Kritik am russischen Militäreinsatz in der Ukraine und der Repression gegen die russische Zivilgesellschaft geäußert.