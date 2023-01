Forscher entwickeln sprungstarken Mini-Roboter

Sein Kollege Dr. Mingchao Liu geht davon aus, dass in Zukunft Flotten von durch Insekten inspirierten Robotern bei Naturkatastrophen, bei Such- und Rettungseinsätzen, in gefährlichen Umgebungen oder in anderen Situationen, in denen größere Roboter unzugänglich sind, zum Einsatz kommen könnten. Springen sei dabei die effektivste Art, auf kleinem Raum zu manövrieren.