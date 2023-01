Baubehörde lässt Sonnenjalosien wieder abmontieren

Modell entsprach nicht den Vorgaben

Es folgte ein reger Diskurs mit den Verantwortlichen Badens bezüglich der optischen Eingliederung des Gebäudes in das Stadtbild. „Bei der Auswahl des Sonnenschutzes haben wir penibel darauf geachtet, dass hier bei der gewählten Farbe nur ein sehr dezenter Farbunterschied zum Dach entsteht. Bei der Auslegung der Bauordnung ist man in Baden eindeutig zu wenig flexibel“, regt der enttäuschte Unternehmer nun eine Diskussion an, die Vorgangsweise in Einzelfällen zu optimieren. Schwabl: „In Zeiten des Klimaschutzes sollte man hier seitens unabhängiger Expertenkommissionen mehr Spielraum für zeitgemäße Lösungen bieten.“