„Schladming ist das geilste Rennen der Saison“

Unumwunden gibt der bald 54-Jährige auch zu, dass der Doppelpack zu seiner Premiere als Nightrace-Chef Spuren hinterlassen hat. „Ich bin die letzten drei Wochen wirklich am Semmerl gefahren. Als Ehrenamtlicher, wie ich und viele andere es in unserem Team sind, war das vom, Aufwand her an der Grenze - vielleicht müssen wir uns da in Zukunft etwas überlegen.“