Die 99ers nahmen Meister Salzburg auf die Hörner

Schon am Sonntag wartet gegen Innsbruck (17.30) das nächste Heimspiel. Am Samstagabend gehört die Halle dem ATSE für das ÖEL-Derby gegen die KSV Kängurus (19). Von dort gab es am Freitag schlechte Nachrichten: Wegen eines technischen Problems mit der Kühlanlage können in der Kapfenberger Eishalle bis 30. November keine Spiele stattfinden.