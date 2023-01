Präsident zwischen Parlament und Plattenteller

Kaum im Amt sorgt der frisch gebackene burgenländische Bundesratspräsident Günter Kovacs schon für Verwirrung. Einmal beruft er mit Anzug und Krawatte im neu eröffneten Hohen Haus in Wien wichtige Sitzungen ein. Dann wiederum steht er in Jeans und Pulli in einem Plattenladen namens „Monroe“ in Eisenstadt und bedient dort fachmännisch Kunden. Aber wie ist das möglich? Hat der ranghohe SPÖ-Politiker etwa einen coolen Zweitjob? Oder gar einen Doppelgänger, der ihm dabei hilft, omnipräsent zu sein?