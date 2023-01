Betrüger geben sich als Gerichtsmitarbeiter aus

Keinesfalls Daten bekannt geben

In keinem Fall sollte man sich auf Zahlungen einlassen, egal in welcher Höhe, und man sollte keine persönlichen Daten bekannt geben, wie etwa Geburtsdatum oder gar Bankdaten. In allen bisherigen Fällen waren die Anrufe gefälscht, betonte das Oberlandesgericht Wien.