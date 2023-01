Flotter Vierer im Kampf um das Stadtwappen

Ingemar Stenmark, Karin Köllerer, Mario Matt, Nicole Hosp, Hannes Reichelt... - die Siegerliste beim Rennen um das Radstädter Stadtwappen ist lange und prominent. Schließlich gibt es den traditionellen Bewerb schon seit 49 Jahren. Heuer mussten die Veranstalter rund um OK-Boss German Bauregger aber lange um eine Durchführung zittern. Der Schnee fehlte, die Piste am Königslehen war zu schmal. Mittlerweile ist dieses Problem beseitigt. „Es werden schöne Rennen“, sagt der Skiklub-Präsident. Nach zwei FIS-Super-Gs der Herren am Mittwoch (9.15 und 12.30) warten am Donnerstag noch zwei weitere für die Damen. Diese hatte man für Läufe in Spital am Pyhrn übernommen. „Der Aufwand hätte sich für zwei Rennen nicht gelohnt“, sagt der Präsident des Radstädter Skiklubs.