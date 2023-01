Sturms Trainingszentrum in der Warteschleife

Sturm reagierte auf das Gedränge, sicherte sich das Grundstück des ehemaligen Golfclubs in Graz-Puntigam. Dort hätten eigentlich in nächster Zeit die Bagger (die Bauarbeiten würden ein gutes Jahr dauern) auffahren sollen, doch die Schwarzen warten offenbar auf Godot. Die Förderzusage vom Land ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. „Christian Jauk hat kürzlich ein gutes Gespräch mit Landes-Vize Anton Lang geführt, nächste Woche soll es auch ein Treffen mit der Stadt Graz geben“, so Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft. Fix: Falls die Förderungen für das Trainingszentrum, das Nachwuchs und Damen Platz bieten soll, platzen, ist auch der Kaufvertrag Makulatur.