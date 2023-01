Deutliche Zunahme beim Bezahlen mit Handy erwartet

Das Bezahlen mit dem Smartphone wird sich nach der Einschätzung der Deutschen Bundesbank in den kommenden Jahren immer stärker ausbreiten. Derzeit sei das mobile Bezahlen vor allem in den jüngeren Altersgruppen überdurchschnittlich verbreitet, heißt es in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht Jänner. „Insgesamt dürfte die Nutzung mobiler Bezahlverfahren in den nächsten Jahren deutlich zunehmen“, prognostiziert die Bundesbank.