Nach Unfalltod soll Straße abgesichert werden

Drei Unfälle in 13 Monaten

Während der Lenker sich in allerletzter Sekunde gerade noch aus dem sinkenden Wagen retten konnte, gab es für seine Frau (54) und deren Schoßhund keine Rettung mehr. Beide dürften jämmerlich ertrunken sein. „Es hat dort schon in der Vergangenheit immer wieder Unfälle gegeben“, erklärt Feuerwehr-Chef Roman Vorreiter. Etwa fünfmal hätten er und seine Kameraden binnen weniger Jahre dorthin zu Fahrzeugbergungen ausrücken müssen. Die drei jüngsten Unglücksfälle waren am 10. November 2021, am 21. Jänner 2022 und eben am 22. Jänner 2023. „Die anderen Unfälle sind alle relativ glimpflich ausgegangen, weil sich die Autos nicht überschlagen haben“, so Vorreiter.