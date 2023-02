Aorten-Aneurysma: Tickende Zeitbombe im Bauch

Der wohl bekannteste Physiker Albert Einstein (1879-1955), Frankreichs ehemaliger Staatspräsident Charles de Gaulle (1890-1970) und der deutsche Schriftsteller Thomas Mann (1875-1955) haben eines gemeinsam: Sie starben an einer geplatzten Bauchschlagader. Auch in Österreich leiden über 70.000 Menschen, vor allem Männer, an einem Aneurysma der Bauchaorta. Wann dies gefährlich wird, erklärt Prim. Priv.-Doz. Dr. Afshin Assadian, Vorstand der Gefäßchirurgie des Wilhelminenspitals Wien.