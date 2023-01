So lautet die Bilanz nach dem Kitz-Spektakel

Nicht nur Petrus ist von Kitzbühel begeistert. „Die offiziellen Nächtigungszahlen kommen erst, aber die Hotels waren mehr oder weniger ausgebucht“, verrät Veider-Walser. Auch die Zuschauerzahlen sprechen für sich: 85.000 Fans pilgerten am Wochenende zu den Rennen in die Gamsstadt. Der stärkste Tag war naturgemäß der Samstag mit 45.000 Besuchern. Und die hatten Durst: „Alleine im Zielgelände und an den Ständen in der Stadt wurden circa 50.000 Liter Gösser Bier konsumiert“, weiß Tom Reisenberger von Gösser, dem offiziellen Bier-Versorger des Spektakels.