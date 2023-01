Brutale Schlägerei auf Fanmeile: Zwei Verletzte

Während Tausende Fans am Samstagabend im Zuge der Hahnenkammrennen in der Kitzbüheler Innenstadt friedlich und ausgelassen feierten, gerieten sich auf der Partymeile zwei junge Burschen heftig in die Haare. Der Streit war derart eskaliert, dass beide aufeinander einschlugen und teils auch eintraten - Verfolgungsjagd inklusive. Beide wurden verletzt - einer davon schwer!