ÖVP-Luxuspension: Opposition fordert Aufklärung

Die Wirtschaftskammer ist wieder einmal in der Bredouille. Dieses Mal nicht wegen dubiosen Anzeigendeals, sondern wegen einer Luxuspension für Generalsekretär Karlheinz Kopf (ÖVP). Wie die „Krone“ berichtete, wurde 2018 eine Sonderpensionsregelung vereinbart, obwohl es eine solche in der Kammer seit 2012 nicht mehr gegeben habe. Stolze 252.211 Euro sind durch einen Sondervertrag für Kopf in die Pensionskasse eingezahlt worden.