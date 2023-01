Buzz Aldrin: Hochzeit zum 93. Geburtstag

Die frohe Botschaft verkündete Aldrin auf seinem Twitter-Profil. Zu zwei Fotos, die das Geburtstagskind mit seiner um 30 Jahre jüngeren Braut in einem feinen Zwirn bzw. im nahezu transparenten Brautkleid zeigen, schrieb er: „An meinem 93. Geburtstag und dem Tag, an dem ich auch von Living Legends of Aviation geehrt werde, freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass meine langjährige Liebe Dr. Anca Faur und ich den Bund fürs Leben geschlossen haben.“