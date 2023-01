Mann der schönsten Frau der Welt war Kärntner

Priester in der Familie

Der Bruder von Milko war übrigens 34 Jahre lang Pfarrer in Latschach bei Finkenstein. Jakob kam 1915 in St. Margarethen zur Welt, besuchte dort die Volksschule, ehe er aufs Gymnasium in Klagenfurt ging. 1936 übersiedelte er ins Priesterseminar nach St. Georgen am Längsee, wo er 1941 zum Priester geweiht wurde. Viele Slowenen wurden im Krieg ausgesiedelt, Jakob Skofic als Pfarrer nicht. Er hat Jahrzehnte in Latschach gewirkt, bekam dort auch oft Besuch vom Bruder.