Kärntnerin angelte sich Lollobrigidas Ehemann

22 Jahre war die italienische Ikone mit dem slowenischen Arzt Milko Skofic verheiratet. Doch in den letzten Ehejahren war das Glück der beiden von Affären gezeichnet. In den 1960-Jahren war die Ehe so zerrüttet, dass jeder seinen eigenen Weg ging. In dieser Zeit lernte Milko Skofic eine Kärntner Operndiva kennen und war sofort von der bildhübschen Sängerin hingerissen.