Doskozil: „Mieterhöhungen nicht hinnehmen“

Neues Gehaltschema für Fachärzte

Was tat sich sonst bei der Klausur? Das Land will die Gehälter für Fachärzte erhöhen, um Mediziner ins Land zu bringen. „Wir werden österreichweit die beste Entlohnung anbieten“, so Doskozil. Der Einstieg soll bei 140.000 Euro brutto jährlich erfolgen. Klubchef Robert Hergovich kündigte eine Werbeoffensive für den Wärmepreisdeckel des Landes an. EU-Mandatar Andreas Schieder berichtete zudem über Anti-Teuerungsmaßnahmen.