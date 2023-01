Lisa Hauser im Antholz-Sprint Zwölfte

Anna Gandler, die nach einer Erkältung wieder ins Wettkampfgeschehen zurückkehrte, landete mit einem Fehler auf Platz 39 (+1:43,4). Alle vier ÖSV-Athletinnen holten damit Weltcup-Punkte und sind in der Verfolgung am Samstag mit von der Partie. Tamara Steiner musste Antholz kurzfristig auslassen, die 25-jährige Steirerin laboriert an einer Erkältung. Am Freitag steht der 10-km-Sprint der Männer (14.30 Uhr/live ORF 1) im Südtiroler Wintersportort auf dem Programm.