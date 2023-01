Interventionen, Machtmissbrauch | ÖVP-freundlich

Interventionen und Machtmissbrauch: Die Untersuchung der Zustände im ORF Niederösterreich durch eine Kommission - deren Ergebnisse sollten erst nach den Landtagwahlen (am Sonntag der nächsten Woche) öffentlich werden. Weil man, wie in der „Krone“ berichtet, nicht den Landtagswahlkampf damit beeinflussen wollte. Mittlerweile ist es höchst fraglich, ob dieser Zeitplan, ja, vielmehr, ob auch der Plan, die ORF-Affäre solle die Wahlen nicht beeinflussen, noch zu halten ist. Denn nun ist das zehnseitige Protokoll eines hochrangigen Ex-Mitarbeiters von ORF-Landesdirektor Robert Ziegler in die Öffentlichkeit gelangt. Darin belastet der Journalist, der mittlerweile vom Landesstudio in St. Pölten zur ORF-Zentrale am Küniglberg übersiedelt ist, seinen ehemaligen Vorgesetzten wegen dessen Naheverhältnis zur ÖVP massiv. So schreibt der ORF-Insider, der dem damaligen Chefredakteur und aktuellen Landesdirektor Ziegler direkt unterstellt war: „Ziegler war es, der das Landesstudio im Sinne der ÖVP NÖ geführt hat.“ Und er legt gleich noch einmal heftig drauf: „Machtmissbrauch und Interventionen standen an der Tagesordnung.“ Bei so starkem Tobak - da kann man nicht nur beim ORF nicht mehr einfach zur Tagesordnung übergehen.