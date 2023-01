Comic-Wikinger Hägar feiert 50. Geburtstag

Auf über 280 Seiten präsentiert die Egmont Comic Collection mit „50 Jahre Hägar“ zu Hägars rundem Geburtstag ein in fünf Jahrzehnten unterteiltes Best Of des wackeren Wikingers, darunter auch von Chris und Chance Browne auf Bitte der Redaktion als persönliche Favoriten ausgewählte Lieblingsstrips! Ein persönliches Grußwort von Chris Browne sowie ein umfangreicher redaktioneller Teil, der alles Wissenswerte zur Hägar-Historie enthüllt, rundet dieses feierliche Jubiläumsalbum ab.