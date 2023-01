Weniger Bewerber: So reagiert steirische Polizei

Die Zahl der Polizisten in der Steiermark ist auf einem historischen Höchststand: 3975 Männer und Frauen (die Frauenquote liegt bei 25 Prozent) sind im Polizeidienst, 382 in der Sicherheitsverwaltung tätig. Doch die Bewerberzahl sinkt. In der Steiermark nicht so sehr wie in den anderen Bundesländern – ausgenommen Kärnten –, doch der Rückgang ist da.