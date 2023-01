Museum stellt 2000-Jahre-alten Schatz aus

Am Dienstag stellte das Salzburg Museum einen einzigartigen Fund vor: 28 Silbermünzen und Goldschmuck aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Die spätkeltischen Gegenstände wurden im Mai 2021 bei Arbeiten in Neumarkt am Wallersee zufällig gefunden. Wem diese gehörten, ist vorerst noch unklar.